На Миколаївщині горіла районна лікарня
10:19, 05 березня 2010Країна
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Жертв і постраждалих немає
Вчора о 22.00 у селищі Казанка Миколаївської області у реєстратурі центральної районної лікарні спалахнула пожежа.
О 23.55 двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована, повідомили УНІАН у прес-служби МНС. Були евакуйовані 24 дитини, 21 дорослий і троє лікарів. Жертв і постраждалих немає.
Причина пожежі встановлюється. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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