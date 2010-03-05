На Миколаївщині горіла районна лікарня

Жертв і постраждалих немає

Вчора о 22.00 у селищі Казанка Миколаївської області у реєстратурі центральної районної лікарні спалахнула пожежа. О 23.55 двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована, повідомили УНІАН у прес-служби МНС. Були евакуйовані 24 дитини, 21 дорослий і троє лікарів. Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

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