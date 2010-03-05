Академік Чазов виступив проти реклами шарлатанських методів

Видатний російський кардіолог академік Євген Чазов закликав російських пацієнтів не довіряти рекламі шарлатанських методів лікування. Приводом для виступу Чазова стало опубліковане інтерв`ю в МК з альтернативним цілителем Юрієм Мішустіним. Звернення російського кардіолога опубліковано в офіційному блозі Міністерства охорони здоров`я і соціального розвитку РФ.

Як випливає зі звернення Чазова, рекламна стаття про "метод" Мішустіна під назвою "Летальний глухий кут кардіології" з`явилася в МК 24 лютого. На сайті газети ця стаття відсутня. Суть публікації, пише Чазов, зводилася до заклику відмовитися від медикаментозного лікування гіпертонії і перейти на метод Мішустіна, невідомий ні вітчизняним, ні зарубіжним фахівцям.

Мішустін також рекомендував Генеральній прокуратурі і Раді безпеки РФ вивчити діяльність лікарів, які, на думку Мішустіна, використовують неправильні методи лікування артеріальної гіпертонії та інсульту.

Як попереджає Чазов, наслідком регулярних виступів Мішустіна у російських ЗМІ може стати загибель тисяч хворих у тому разі, якщо вони відмовляться від науково обгрунтованого лікування під впливом шарлатанської реклами.

Натомість, впровадження сучасних методів лікування серцево-судинних захворювань РФ призвело до істотного зниження смертності серед російських хворих протягом останніх чотирьох років. Зокрема, за даними Євгена Чазова, смертність від хвороб серця і судин зменшилася на 4,7 відсотка, смертність від інсульту - на 7 відсотків, а це - понад 55,6 тисячі збережених життів.

Рекламні статті, які присвячені Мішустіну, регулярно з`являються у багатотиражних російських газетах і не раз викликали протести російських вчених. Так, минулого року група російських лікарів і вчених звернулася до Федеральної антимонопольної служби з проханням звернути увагу на ознаки недобросовісної реклами в таких публікаціях.

medportal.ru