Академік Чазов виступив проти реклами шарлатанських методів
Звернення до ЗМІ
Видатний російський кардіолог академік Євген Чазов закликав російських пацієнтів не довіряти рекламі шарлатанських методів лікування. Приводом для виступу Чазова стало опубліковане інтерв`ю в МК з альтернативним цілителем Юрієм Мішустіним. Звернення російського кардіолога опубліковано в офіційному блозі Міністерства охорони здоров`я і соціального розвитку РФ.
Як випливає зі звернення Чазова, рекламна стаття про "метод" Мішустіна під назвою "Летальний глухий кут кардіології" з`явилася в МК 24 лютого. На сайті газети ця стаття відсутня. Суть публікації, пише Чазов, зводилася до заклику відмовитися від медикаментозного лікування гіпертонії і перейти на метод Мішустіна, невідомий ні вітчизняним, ні зарубіжним фахівцям.
Мішустін також рекомендував Генеральній прокуратурі і Раді безпеки РФ вивчити діяльність лікарів, які, на думку Мішустіна, використовують неправильні методи лікування артеріальної гіпертонії та інсульту.
Як попереджає Чазов, наслідком регулярних виступів Мішустіна у російських ЗМІ може стати загибель тисяч хворих у тому разі, якщо вони відмовляться від науково обгрунтованого лікування під впливом шарлатанської реклами.
Натомість, впровадження сучасних методів лікування серцево-судинних захворювань РФ призвело до істотного зниження смертності серед російських хворих протягом останніх чотирьох років. Зокрема, за даними Євгена Чазова, смертність від хвороб серця і судин зменшилася на 4,7 відсотка, смертність від інсульту - на 7 відсотків, а це - понад 55,6 тисячі збережених життів.
Рекламні статті, які присвячені Мішустіну, регулярно з`являються у багатотиражних російських газетах і не раз викликали протести російських вчених. Так, минулого року група російських лікарів і вчених звернулася до Федеральної антимонопольної служби з проханням звернути увагу на ознаки недобросовісної реклами в таких публікаціях.