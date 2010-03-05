У Криму до неділі оголошене штормове попередження

На 5 і 6 березня в Криму оголошене штормове попередження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, на території автономії можливі сильні дощі з мокрим снігом і посилення північно-східного вітру з переходом у північно-західний, пориви сягатимуть 22 метрів за секунду.

«Про погіршення погодних умов доведено до відома підрозділам кримського управління МНС і службам взаємодії», - йдеться в повідомленні.