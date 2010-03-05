AstraZeneca припиняє більшість дослідницьких програм

Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca оприлюднила деталі оголошеної раніше реструктуризації науково-дослідної діяльності. У ході реструктуризації будуть закриті ряд науково-дослідних центрів і припинені дослідження в 10 терапевтичних галузях, а також в галузі розробки більшості вакцин.

Компанія продовжить інвестувати кошти в усі напрямки своєї діяльності - захворювання шлунково-кишкового тракту, серцево-судинні, онкологічні, респіраторні, запальні, інфекційні захворювання, а також неврологію. Проте в рамках цих напрямів будуть припинені розробки нових ліків для лікування тромбозу, кислотного рефлюксу, раку яєчників і сечового міхура, системної склеродермії, шизофренії, біполярних розладів, депресії, гепатиту С і вакцин, крім вакцини проти респіраторно-синцитіальних вірусу і протигрипозних вакцин.

У ході намічених змін планується закриття низка з 17 наявних у AstraZeneca науково-дослідних центрів. У Великобританії це - центр у м. Чарнвуд (графство Лестершир), у штаті якого 1,2 тис. співробітників, а також центр у Кембриджі, що дістався AstraZeneca в результаті операції з придбання в 2005 р. компанії Pharmaceuticals. Крім того, припиниться робота в центрі поблизу Брістоля. При цьому штат найбільшого у Великобританії науково-дослідного центру в Олдерлі-Парк збільшиться за рахунок переведення співробітників з інших об`єктів.

Крім цього, AstraZeneca зацікавлена в продажу компанії Arrow Therapeutics, придбаної нею в 2007 р. за 150 млн дол США.

Планується закриття науково-дослідного центру в шведському Лунді і припинення ранніх стадій досліджень в м. Вілмінгтон (США).

Нагадаємо, що в січні ц.р. AstraZeneca оголосила про скорочення в 2014 р. 3,5 тис. робочих місць в дослідних підрозділах.

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