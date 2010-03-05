Німецькі лікарі врятували 275-грамового новонародженого

Співробітникам клініки Геттінгенського університету вдалося виходити дитину, вага якої при народженні становила лише 275 грамів. На сьогодні врятоване німецькими лікарями немовля - найменша у світі дитина, що вижила.

За словами представника клініки Стефана Веллера (Stefan Weller), матір дитини надійшла до медичного закладу в червні минулого року на 25-му тижні вагітності. У зв`язку з небезпечним для матері і плоду ускладненням лікарі вирішили провести жінці кесарів розтин. Новонароджений важив усього 275 грамів, довжина його тіла становила 27 сантиметрів.

Хлопчик був виписаний з клініки у грудні минулого року після 6 місяців перебування у відділенні інтенсивної терапії. До цього часу його маса тіла зросла до 3,7 кілограма. Лікарі продовжують спостереження за дитиною вдома.

medportal.ru