35 усмішок за годину – вірний спосіб познайомитися

Науковий підхід - кращий шлях до щастя в любові, стверджує The Daily Mail услід за Ендрю Трізом, автором нової книги "Розшифровка коду любові" (Decoding Love by Andrew Trees).

Як заговорити в барі з незнайомим чоловіком? Тільки не підходьте до нього першою. Потрібні невербальні сигнали. За даними Тріза, найбільш ефективні багатократні погляди, що неодмінно супроводжуються усмішкою. Причому чоловіки найчастіше підходили знайомитися не з найкрасивішими жінками, а з тими, хто найчастіше посилав сигнали, виявила психолог Моніка Мур, досліджуючи механізми флірту. Більш як 35 сигналів в годину - в середньому більше чотирьох знайомств.

Шанси підвищує і губна помада: "коли у жінки нафарбовані губи, чоловіки за першим враженням оцінюють її привабливість набагато вище".

Тріз також докопався, як гарантовано відштовхнути потенційного партнера: потрібно відповідати на телефонні дзвінки під час побачення в ресторані, грубити офіціантам, без угаву говорити про себе, розповідати про колишніх коханих, міркувати про свою вагу або свою чергову дієту.

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