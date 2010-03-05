Тернопільські лікарі продавали роділлям безкоштовні ліки

Семеро матерів з тернопільської області поскаржилося в прокуратуру на лікарів з обласного пологового будинку. Ті продавали їм ліки "Куросурф". В цей же час списували їх, начебто віддали пацієнтам безкоштовно.

Прокурор Тернополя Сергій Банах розповів під час прес-конференції, що ці ліки використовуються для дітей, які народжуються недоношеними.

"Вони необхідні таким новонародженим, щоб розкрити легені і почати дихати. Ліки дорогі, і передаються в пологові будинки по державній програмі безкоштовно. Розповсюджуватися мають також безкоштовно", - зазначив він.

В більшості випадків тернопільські лікарі не брали плату від матерів, дітям яких вводили "Куросурф". Однак у випадках, коли родина новонародженого була заможна, наполягали, щоб батьки дали гроші. Медики брали від 500 до 4 тисяч гривень. В кількох випадках оформляли ці гроші, як благодійну допомогу пологовому будинку. В цей же час в офіційних документах вказували, що препарат видали безкоштовно.

"Звичайно медики можуть опиратися на закон "Про благодійність та благодійну допомогу". Однак, якщо мамі ставлять вибір: "Або давай гроші, або твоя дитина не буде жити", то про яку благодійність можна говорити", - сказав Банах.

Прокуратура міста порушила за даним фактом кримінальну справу. Медиків звинувачують у розкраданні майна, користуючись службовим становищем.

Скільки саме людей причетні до справи, правоохоронці наразі не кажуть.

gazeta.ua