Україні передрікають землетрус, як у Чилі та Гаїті

Румунський інститут фізики землі повідомив про активність ділянки в Карпатах на кордоні з Україною. Вчені вважають, що це може призвести до землетрусу силою 8-9 балів за шкалою Ріхтера.

В інституті стверджують, що гірський масив на кордоні з Україною має майже таку ж активність, як у Чилі, потужний землетрус тут може статися у будь-який час.

За даними румунських фахівців, після землетрусів на Гаїті та в Чилі небезпека нависла над так званою "зоною Вранча”, яка знаходиться на кордоні України і Румунії в Карпатах. Ця ділянка вже давала про себе знати в 1940, 1977, 1986 і 1990 роках.

За силою новий землетрус в “зоні Вранча” буде потужніший, ніж стихія 1977 року, тоді в Бухаресті загинули 15 тисяч людей.

“Епіцентр буде глибоко в землі, і чим глибше - тим потужнішим буде землетрус. Відчують його навіть у Москві!”, - упевнений директор Румунського інституту фізики землі Георге Мермуряну.

Небезпека для України криється в її грунті. Магнітуда в 6 балів за шкалою Ріхтера на кордоні з Румунією може вилитися у вісім-дев’ять балів за дванадцятибальною шкалою, майже як на Гаїті.

tsn.ua