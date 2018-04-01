Як доглядати за шкірою навесні

Ну, нарешті, закінчилася ця неймовірно холодна і осоружна зима! І ми вже готові до приємного рейду по косметичних магазинах: новий сезон - нова косметика.

Стільки всього треба змінити до весни! По-перше, звичайно, зволожуючий крем. Взимку ми користувалися кремом жирної консистенції, який на сто відсотків міг захистити шкіру від вітру і холоду. Тепер такий крем можна відправити до холодильника - чекати наступної зими. З приходом весни нам до душі більш легкі текстури. Сухій шкірі підійде крем з оліями оливи або карите. Для нормальної або змішаної достатньо легкого крему з гіалуроновою кислотою або гліцерином. Жирна ж шкіра буде задоволена і легким флюїдом і навіть гелем - зайвий жир їй не потрібний, тільки компоненти, що зберігають вологу в клітинах (рослинні екстракти, фруктові кислоти).

По-друге, необхідно поклопотатися про хороший захист від ультрафіолету. Сонце навесні не гріє, звичайно, але світить справно. Якраз тими самими променями, від яких ми повинні надійно заховати наше обличчя. Зазвичай розумні Леді вибирають денний крем або тональну основу з SPF чинником. Це логічно - навіщо наносити на обличчя ще один шар косметики. Не варто перенавантажувати шкіру. Тональний крем із ступенем захисту не менш як 15 пунктів цілком підійде.

До речі, поки сонце ще не таке гаряче, як пізно навесні, час зробити глибокий пілінг шкіри. Варіантів декілька. Від домашнього відлущування до салонової процедури.

З салоном все ясно. Варіантів відлущування предостатньо на будь-який смак і тип шкіри. Мікродермобразія позбавить від клітин, що омертвіли, і дрібних зморшок, кислотний або гліколеві пілінги проникають в глибші шари шкіри, очищають її, звільняють не тільки від непотрібних компонентів, але і від вільних радикалів. Хімічний - штука жорсткіша, радикальніша. Така процедура зітре з лиця (в буквальному розумінні слова) всі сліди зимових гидот. Тільки не лякайтеся, ви не обов`язково будете копією Саманти Джонс з серії «Сексу у великому місті». Хороший косметолог не заподіє шкоди шкірі. А виглядати ви будете років на 5, а то і 8 молодше!

Домашнє відлущування не принесе помітних результатів відразу, проте якщо робити процедури регулярно, то свого ви доб`єтеся, шкіра стане гладкою і ніжною, і колір обличчя зміниться в кращий бік. А гаманець не схудне від дорогих відвідин косметолога.

Якщо у вас суха шкіра, від пілінгу, скраба і ексфоліанта краще відмовитися - не потрібно травмувати і без того чутливий покрив. Для очищення потрібно вранці і увечері протирати обличчя безспиртовим лосьйоном. Він дбайливо видалить клітини, що омертвіли, заспокоїть шкіру і поверне їй тонус. Також лосьйон для відлущування стимулює кровопостачання, чим відновлює клітинну діяльність у внутрішніх шарах.

Решту типів шкіри - нормальну, змішану і жирну - можна очищати активніше. Єдина різниця - час дії засобу і інтенсивність механічної взаємодії. Якщо ви вибрали пілінг, то удома краще використовувати той, що на основі фруктових кислот, - вони ніжніше діють на шкіру і не проникають в її глибокі шари. Хімічний і гліколевий удома застосовувати не варто - ці продукти призначені для використання професіоналами, в домашніх умовах проводити такі процедури не можна. Скраби і всілякі ексфоліанти необхідно використовувати мінімум раз в тиждень, а для жирної шкіри - мінімум два. Вибирайте створені на основі штучних полімерів - вони гладші і не травмують здоровий покрив. Існують скраби на основі виноградних або абрикосових кісточок. Вони підходять тільки для жирного типу, але і в цьому випадку механічний тиск повинен бути мінімальний. Хоч жирна шкіра і товще за будь-яку іншу, але і її теж можна поранити. Якщо в скрабі або пілінгу є саліцилова кислота, значить, такий продукт має бактерицидні властивості - ідеальний варіант для проблемних ділянок.

Нарешті, коли ми повністю готові до вступу до нового сезону, придивіться до своєї палітри для макіяжу. Здається, в неї необхідно додати кілька яскравих плям. Глянсовий блиск насичених ягідних кольорів, неоновий лак для нігтів або туш незвичного для вас кольору - що це буде, вирішувати тільки вам, Леді.

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