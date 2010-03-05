Основні протипоказання до самомасажу

Загальні протипоказання до самомасажу: гострі гарячкові стани, гострі запальні процеси, кровотечі та кровоточивість, наявність гнійників на будь-якій ділянці тіла, шкірні захворювання (екзема, фурункульоз, лишаї, запалення поверхневих лімфатичних судин, шкірні висипання), ушкодження або сильне подразнення шкіри, запалення і тромбоз вен, великі варикозні розширення.

Не можна виконувати масаж у місцях розташування родимок і різних пухлин.

Живіт не рекомендується масажувати при грижі і під час менструації, а також відразу після прийому їжі.

Якщо в лімфатичних вузлах (у ділянці паху, підколінної ямки, під пахвами) з`явилася припухлість, слід утриматися від самомасажу і проконсультуватися у лікаря.

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