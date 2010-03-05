Калушу дали гроші на подолання екологічних проблем

Уряд виділив з резервного фонду державного бюджету 440 млн. грн. на вирішення екологічних проблем міста Калуш Івано-Франківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив місцевим журналістам міський голова Калуша Ігор НАСАЛИК.

За його словами, у вівторок, 2 березня, на своєму вечірньому засіданні уряд розглянув і ухвалив постанову щодо виділення Калушу коштів. «Це диво, що нам затвердили фінансування, - зауважив І.НАСАЛИК, який доповідав на засіданні уряду. – Тепер нам потрібно лише освоїти ці кошти. Жоден міністр не утримався, уряд одноголосно підтримав виділення коштів Калушу».

Мер міста повідомив, що уряд вирішив виділити 440 млн. грн. з резервного фонду держбюджету. «Ці кошти мають надійти найближчим часом єдиним платежем, – додав він. - Решта із загальних близько 630 млн. грн. будуть передбачені у бюджеті 2010 року».

За словами мера, освоюватиме кошти Калуський міськвиконком. Міська влада уже звернулася у Контрольно-ревізійного управління та Рахункової палати, які мають забезпечити контроль за їх використанням.

І.НАСАЛИК подякував міській раді, яка прийняла рішення про проведення референдуму, який привернув увагу центральної влади до екологічних проблем міста, став відправною точкою для усіх наступних кроків і рішень, та жителям міста, завдяки активності яких референдум відбувся і приніс серйозні результати.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Верховна Рада ухвалила закон, яким затверджено указ Президента про оголошення територій міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська зоною надзвичайної екологічної ситуації.

У своєму указі глава держави зазначає, що внаслідок прийнятих свого часу неправильних рішень щодо розташування й експлуатації хвостосховищ, відвалів, акумулюючих ємностей та способу ліквідації шахтних порожнин, що утворилися в результаті господарської діяльності хімічних підприємств у Калуському районі, було порушено екологічну рівновагу у товщі гірських порід Калуш-Голинського родовища калійних солей. Це спричинило численні провали земної поверхні над площею шахтних полів у Калуші, руйнування будинків і комунікацій, засолення водоносних горизонтів у цьому місті, селах Кропивник і Сівка-Калуська.

Того ж дня Президент підписав цей закон.