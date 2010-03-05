Гроші зцілюють

Одні тільки роздуми про фінанси здатні полегшувати етичні страждання і навіть притупляти фізичний біль, стверджують американські дослідники.

Провівши шість різних експериментів, фахівці у галузі маркетингу спільно з психологами вивчили психологічну, фізичну і соціальну дію грошей. В ході одного з дослідів 84 студенти-добровольці були розділені на дві рівні групи. Одну групу попросили перерахувати пачку 100-доларових банкнот, а іншу – листочки звичайного паперу. Потім учасники грали в Cyberball – комп`ютерну гру, в якій чотири гравці передають м`яч один одному.

«Сама ідея грошей має серйозну психологічну владу, достатню для того, щоб змінити реакцію на соціальну ізоляцію і навіть на фізичний біль», – резюмувала один з авторів дослідження, професор маркетингу Університету Міннесоти Кетлін Вохс.

Коментар

Ірина Корчагіна, психолог, керівник центру «Щаслива сім`я»:

– Повністю згодна з авторами цього цікавого дослідження. Дійсно, гроші – це дуже значущий символ, який існує в будь-якому людському суспільстві незалежно від рівня його цивілізованості і культури. Причому силою, здатною впливати на наш психоемоційний стан, володіють не тільки відчутні паперові або металеві гроші. Коли у тебе в кишені пластикова картка, на якій лежить енна сума, і ти знаєш, що можеш зайти в магазин і купити вподобану річ, то, погодьтеся, відчуваєш себе набагато упевненіше.

Ірина Лисичкіна

versia.ru