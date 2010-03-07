Продукти, що можуть уберегти від раку грудей

Виявляється, що зайвий жир є ворогом не тільки для нашої талії, але і для молочної залози. Безумовно, ставити діагноз і лікувати мастопатію повинен тільки лікар-мамолог, але оскільки при цьому захворюванні зазвичай підвищений рівень естрогену в організмі, то варто звернути особливу увагу на продукти, які ми вживаємо.

А щоб знизити ризик розвитку раку грудей, що є наслідком мастопатії, потрібно дотримуватися особливої дієти, адже більшість ракових захворювань пов`язані саме з неправильним харчуванням. Ми хочемо вам запропонувати низку продуктів, на які слід звернути увагу і ввести їх у свій раціон.

Продукти, багаті на вітамін С. Цей вітамін повністю відновлює зміни у клітині, які трапляються під впливом канцерогенів. До таких продуктів належать: грейпфрути, апельсини, помідори, картопля, зелений перець.

Продукти, багаті бета-каротином нейтралізують канцерогенну дію надлишку естрогенів і «стежать» за тим, щоб їхня кількість не перевищувала певного рівня.

У цьому допоможуть: морква, шпинат, петрушка, помідори, червона горобина та обліпиха.

Продукти, багаті на грубу клітковину. Клітковина сприяє «розбавленню» жовчних кислот у кишечнику, адже якщо їхня концентрація буде підвищена, то це може стати причиною виникнення ракового захворювання. Так само, продукти, багаті грубою клітковиною допомагають «звільнятися» організму від канцерогенних речовин і зайвих гормонів. Потрібно ввести до свого раціону каші з цілісних круп, висівковий хліб, висівки, ягоди, гриби, страви з буряка та інших овочів.

Вживайте капусту, тому що вона багата на вітамін А, С і грубу клітковину, а також володіє антиканцерогенною дією.

Введіть обов`язково до свого раціону паростки пшениці, тому що вони здатні активно боротися з вільними радикалами, перешкоджають старінню клітин і, до того ж, підвищують життєвий тонус.

Але існує також ряд продуктів, від яких варто відмовитися, якщо ви хочете себе убезпечити від розвитку ракового захворювання. Ви повинні звести до мінімуму споживання ковбас, шинки, копченостей і консервованих продуктів, тому що вони містять нітрати та нітрити, які додаються для збереження кольору. Ці речовини представляють особливу "онкологічну небезпека".

Ласунам, при дотриманні пропонованої дієти, доведеться нелегко, тому що цукор і кондитерські вироби особливо шкідливі, тим більше, якщо вони поєднуються з жиром (торти, тістечка), та й в цілому кількість споживаного цукру доведеться обмежити, тому що підвищений цукор в крові призводить до високого викиду інсуліну, а цей процес може впливати на тканину грудей, як канцероген.

Правильне харчування та здоровий спосіб життя - ось запорука нашого здоров`я і довголіття!

www.gen.su