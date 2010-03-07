Ідеальний вік для народження дітей

Авторитетний економічний журнал Forbes з`ясував у ділових жінок, коли, на їхню думку, найкраще ставати мамою. Фахівці опитали більше двох тисяч працюючих дам, щоб отримати відповідь на це питання.

Виявилося, що переважна більшість - 76% респонденток - вважають, що жінкам, які будують свою кар`єру, краще за все народжувати першу дитину у віці 25-34 років.

Понад 40% з них знижують верхню вікову планку до 29 років, вважаючи, що до цього віку вже можна створити свою репутацію на службі, досягти фінансової стабільності та соціальної зрілості, щоб з чистою совістю отримати батьківські права і обов`язки.

Відкладають місію продовження роду 11% жінок, старше 35 років. Причиною такого рішення, як і слід було очікувати, стали кар`єрні та економічні фактори.

Цікаво, що більше половини працюючих представниць прекрасної статі - 56% - хочуть мати хоча б двох дітей, 27% мріють про трьох, а 8% бачать себе мамою чотирьох і більше спадкоємців.

Тим не менше, більше 60% жінок, що брали участь в опитуванні Forbes, вважають, що материнство негативно позначається на професійній кар`єрі, тільки 30% з них підтвердили цю тезу особистим досвідом. Ще 23% вважають, що діти ніяк не впливають на їхні виробничі успіхи або просування по службі, а 16% навіть відзначили позитивні зміни після появи первістка.

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