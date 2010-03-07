Погода на 8 березня

Завтра, 8 березня, на території України вночі та вранці очікується невеликий сніг, вдень без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14° морозу, на Прикарпатті 17-22° морозу, у східних областях та в Криму 2-7° морозу; вдень 1-6° морозу, на Закарпатті та в Криму 2-7° тепла.

У Києві та Київській області мінлива хмарність. Вночі та вранці невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця.

Температура вночі по області 9-14° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 9-11° морозу, вдень 3-5° морозу.