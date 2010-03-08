Штучна засмага в домашніх умовах

Зима закінчилася, почалася весна, а вдасться загоряти під теплим сонцем ще не скоро. Але як же хочеться вже зараз виглядати загорілою!

Зараз з`явилася величезна кількість косметичних засобів для імітації засмаги, які легко наносяться, не шкодять шкірі і допомагають добитися натурального відтінку засмаги.

Щоб колір засмаги вийшов рівномірним, слід дотримуватися деяких правил.

По-перше, перед застосуванням будь-яких косметичних засобів, необхідно пройти тест на можливу алергічну реакцію. Для цього увечері нанесіть небагато крему на згин ліктя, а вранці перевірте, чи не виявилася алергія. Якщо присутній хоч щонайменший прояв, швидше за все у вас алергія на дигідроацетон. Тоді для вас краще підійдуть легкі відтінки крему.

По-друге, потрібно шкіру заздалегідь очистити пілінгом від шару мертвих клітин. Основний компонент, що відповідає за засмагу, погано лягає на місця, де багато відмерлих клітин. Ретельніше приступіть до очищення таких частин тіла як лікті, коліна і кисті рук.

По-третє, наносити крем починайте саме з чола, далі на всі відкриті ділянки обличчя, уникаючи брів. У цих місцях відтінок може виявитися сильнішим. Прагніть розподілити крем рівномірно на обличчі, не забуваючи про вуха і місце під щелепою.

gen.su