Про славу мріють маніяки?
10:33, 09 березня 2010Країна
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Біполярний розлад
Американські учені з`ясували, що суб`єкти з маніакальними схильностями більше за звичайних людей зосереджені на славі і збагаченні, - пише в одному з недавніх випусків Journal of Clinical Psychology.
В ході дослідження фахівці вивчили понад сотню осіб, 27 з яких мали діагноз «маніакальна депресія» або «біполярний розлад».
В цілому виявилось, що у людей з маніакальними схильностями - вищі шанси добитися багатства і слави, ніж у нормальних людей.
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