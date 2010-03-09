Про славу мріють маніяки?

Американські учені з`ясували, що суб`єкти з маніакальними схильностями більше за звичайних людей зосереджені на славі і збагаченні, - пише в одному з недавніх випусків Journal of Clinical Psychology.

В ході дослідження фахівці вивчили понад сотню осіб, 27 з яких мали діагноз «маніакальна депресія» або «біполярний розлад».

В цілому виявилось, що у людей з маніакальними схильностями - вищі шанси добитися багатства і слави, ніж у нормальних людей.

likar.info