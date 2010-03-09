Телемарофон зібрав $ 60 млн для потерпілих у Чилі

Телемарофон на підтримку потерпілих від землетрусу в Чилі допоміг зібрати 60 мільйонів доларів, які підуть на допомогу тим, хто втратив близьких і житло, а також на відновлення зруйнованого в результаті стихії.

Як передає РІА Новости, про це повідомив генеральний секретар ООН Пан Гі МУН, який у понеділок брав участь в марафоні під час візиту до Чилі.

За його словами, ще 10 мільйонів доларів виділено уряду Чилі з Фонду ООН з реагування на надзвичайні ситуації.

Згідно останніх даних, кількість загиблих становить 452 особи (раніше повідомлялося про більш, ніж 800 загиблих), близько 500 людей поранені, є зниклі без вісті. Близько 2 мільйонів чилійців лишилися без даху над головою, пошкоджено 1,5 мільйона будинків, з яких 500 тисяч не підлягають відновленню.

Гуманітарну допомогу Чилі надають багато країн.

Генсек відвідав Чилі минулими вихідними, щоб висловити співчуття народу цієї країни, і заявити про підтримку з боку ООН. В ході поїздки по Чилі він відвідав найбільш постраждалі райони, у тому числі найближче до епіцентру землетрусу місто Консепсьон, а також зустрівся з керівництвом країни - Мішель БАЧЕЛЕТ, яка завершує президентський термін і новообраним президентом Себастьяном ПИНЬЄРОЮ.

Пан Гі МУН також повідомив, що за результатом переговорів з чилійським керівництвом було досягнуто домовленість про створення спільної групи ООН - Чилі для оцінки масштабів необхідної допомоги.