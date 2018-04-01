Чому не товстішають японки?

Відповідь очевидна: їдять морепродукти, а від них, як відомо, не розповнієш. Так? Але більшість італійок теж стрункі, хоча їдять переважно макарони. Чому ж ми, слов`янки, все життя мріємо скинути кілограмів по 10? І це не дивлячись на те, що від смаженої картоплі відмовляємося в 15, від білого хліба – в 16, а про високу калорійність бананів дізнаємося в 20. Щось тут не так. Наша проблема – не в тому, що ми їмо (картоплю і булочки можна знайти в тарілках мало не всіх народів світу), а в тому, як ми це робимо. «Їжа – це не тільки вуглеводи, жири і білки, це – спосіб життя», - стверджують експерти-дієтологи. Виявляється, в історії слов`янських народів абсолютно відсутній культ їжі. Є традиція обжерливості, а ось ритуалів, подібних до китайської чайної церемонії, на жаль, немає. Чому? Хай в цьому розбираються історики, а ми поки що «пробіжимося» по країнах і континентах, подивимося, як їдять ті, кому проблема зайвої ваги знайома здебільшого теоретично.

Південно-східна Азія

Рис і тушковані овочі – основна їжа азіатів. Це «хороші» вуглеводи і корисна клітковина. М`ясо азіати їдять рідко, додаючи його в свою основну їжу лише для різноманітності смаку або щоб прикрасити страву. Звичайно ж, йдеться про щоденний раціон: святковий стіл в Південно-східній Азії на м`ясо багатий. Але свята на те і свята, щоб траплятися не часто. Різноманітять азіатський раціон риба, квасоля, боби і молочні продукти.

Ближній Схід

Принцип харчування – той же, що і в Південно-східній Азії. Щоденне меню: рис, овочі, горіхи, боби, курка. Легенда про те, що на ближньому Сході їдять винятково баранчиків – не більш, ніж легенда. Нещасних тварин ріжуть не частіше 5 раз на рік: на великі свята і дорогим гостям. Тобто потовщати від цього не вдасться!

Південна Америка

Аргентина – світовий лідер з поїдання м`яса! Факт загальновизнаний. Але яке м`ясо їдять гарячі аргентинські жінки? Свинину? Смажену курку? Чом би не так! Пісна яловичина, що містить не більш як 3 г жиру на кожні 100 г. Для порівняння: у європейській і російській яловичині – 12-15 г жиру. Чому? Корови ледачіші? Ні, наші корови з радістю паслися б на трав`яних пасовищах – собі корисно і людям приємно, але немає у них такої можливості! Бідних тварин годують комбікормом, від якого вони нестримно товстіють. А услід за ними – і ми.

Середземномор`я

Прихильники оливок. Жителі середземноморських країн їдять їх у всіх видах: свіжими і у вигляді «фреша» - оливкової олії, якою вони заправляють будь-яку їжу. Червоне вино і виноград вінчають їх меню.

Африка

Скажи, будь ласка, як часто ти перекушуєш горішками, вважаючи їх «несерйозною» їжею? Африканці дуже здивувалися б такій звичці: адже для них горішки – не десерт і не закуска, а основна страва! Рис з тушкованим в томаті арахісом – одна з найулюбленіших страв в Гамбії. І тамтешнім лікарям не доводиться сушити собі голову над вигадуванням дієт: проблема зайвої ваги до національних не належить.

Секрети ченців Тибету

Тільки найпросунутіші європейці готові наслідувати приклад ченців Тибету: дуже вже вони аскетичні, стримані у всьому, а особливо – в їжі. Але навіть їм іноді приходить в голову почистити свій організм. І роблять вони це надзвичайно просто: кожен ранок на голодний шлунок вони їдять ... сирий рис. Просто проковтують по 10 зерняток і протягом години після цього не п`ють і не їдять. Починати потрібно з 10 зерняток, поступово доводячи порцію до кількості, відповідної кількості років.

Як бачиш, традиції більшості народів світу значною мірою відрізняються від наших, слов`янських, звичок. Втім, що таке «слов`янські звички»? Те, що ми геть забули? Адже лише сто років тому в українських селах їли достатньо здорову їжу: каші, овочі зі своїх городів. І навіть наше сало визнається дієтологами корисним, якщо не їсти його кілограмами.

Ось ми і підійшли до ще однієї національної особливості: їсти багато і швидко. Мініатюрні японці їдять, як відомо, паличками, якими багато не зачерпнеш. Тривалість обіду в Середземномор`ї становить близько двох годин. І це – зовсім не тому, що саме стільки часу потрібно для поглинання страв. «Не поспішай!» - головний принцип культури їжі в цих країнах. Перекушування між основними прийомами їжі – наша «родзинка». Причому перекушуємо ми грунтовно: булочками, морозивом, шоколадом. Не можеш прожити чотирьох годин без їжі? Їж горішки, сухофрукти – вони дуже швидко вгамовують голод. Саме так у разі потреби роблять жителі Азії, Африки, Латинської Америки. Чом би не повчитися хорошому?

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