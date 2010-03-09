Рейдери захопили кримський санаторій імені Семашка

Міністерство праці та соціальної політики України заявляє про рейдерське захоплення санаторію імені Семашка (м.Сімеїз, АР Крим).

Про це йдеться у повідомленні Міністерства, розміщеному на урядовому порталі.

У Мінпраці відзначають, що «група людей під керівництвом колишнього директора санаторію Ігоря ІОФФЕ здійснила рейдерське захоплення цього закладу: зокрема, був захоплений кабінет нинішнього директора Олександра ЗАБУДСЬКОГО і вилучена печатка». При цьому нападники мотивували свої дії рішенням Київського районного суду м. Сімферополя.

У Мінпраці, у сфері управління якого перебуває цей санаторій, стверджують, що ніяких документів щодо рішення суду у відомство не надходило. «Уже більше двох років Мінпраці спільно з правоохоронними органами бореться за санаторій, майже всі корпуси якого під час керування І.ІОФФЕ були передані у довгострокову оренду без узгодження з Міністерством, зокрема і медичний корпус. При цьому під час перевірок фінансово-господарської діяльності колишнього директора санаторію були виявлені численні порушення і недоліки, через які й був звільнений з посади І.ІОФФЕ », - наголошується у повідомленні Міністерства.

Якщо Київський районний суд Сімферополя відновив його на посаді, то з відповідним рішенням має бути ознайомлене і Міністерство, яке призначає керівника цього оздоровчого закладу і контролює його діяльність, підкреслили у відомстві.

Мінпраці заявляє, що діятиме виключно в рамках правового поля і «докладе всіх зусиль, щоб не допустити нового розбазарювання інфраструктури санаторію імені Семашка».