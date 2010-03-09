На Донеччині через пустощі з вогнем загинули малюки

Після опівночі 8 березня на Донеччині, в місті Слов’янськ, у приватному житловому будинку, виникла пожежа, в результаті якої від отруєння продуктами горіння загинули 2 дітей, 2004 і 2008 років народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа була ліквідована сусідами. Вогнем пошкоджені підлога та ліжко. Попередня причина пожежі – пустощі з вогнем. Правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.