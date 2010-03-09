В Іспанії відбулися масові протести проти абортів

Масова акція протесту супротивників легалізації абортів - "Марш на захист життя" - відбувся в понад 100 містах Іспанії, повідомляють іспанські ЗМІ.

Наймасовіша демонстрація відбулася в Мадриді, де за різними оцінками, зібралося близько 10 тисяч осіб.

Ініціаторами проведення маршу виступили понад 270 громадських організацій, які борються проти легалізації абортів.

Протестуючі вимагають анулювати прийнятий нещодавно закон, згідно якого іспанські жінки отримують право без яких-небудь пояснень робити аборт до 14 тижнів вагітності, а за медичними показниками - до 22 тижнів. Закон скасовує судове переслідування жінок, які зробили аборт, і лікарів, які провели операцію, а також дає право робити аборт у віці 16 років без згоди на це батьків.