У Харківській області на полюванні застрелили школяра

У Кегичівському районі Харківської області під час полювання 47-річний харків’янин з власної необережності пострілом із зареєстрованого мисливського карабіну вбив 16-річного мешканця зазначеного району, учня загальноосвітньої школи.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

Зброю вилучено.