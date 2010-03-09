Перша хвиля повені на річках басейну Дністра минула

Перша (основна) хвиля весняної повені на ріках басейну Дністра минула на невисоких відмітках рівнів води і не завдала шкоди населенню та об’єктам господарського комплексу Львівської області.

Про це УНІАН повідомив начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації Олексій ТИТАРЕНКО.

За його словами, натомість високі рівні повеневих вод на Львівщині зафіксовано в річках басейну Західного Бугу: на річці Раті в с.Межиріччя Сокальського району - 458 см вище нуля водомірного поста (20 березня під час весняної повені 2005 року рівень води тут становив 465 см); на р.Солокія поблизу Червонограда - 478 см вище нуля водомірного поста (фактично це є максимум, під час весняної повені 2005 року рівень води в цій річці становив 470 см).

Також О.ТИТАРЕНКО повідомив, що пропуск води з водосховища Добротвірської ТЕС здійснюється планово і контрольовано.

За його словами, подальша ситуація великою мірою залежатиме від погодних умов.

Крім того, О.ТИТАРЕНКО повідомив, що з резервного фонду обласного бюджету для проведення підривних робіт на річках було виділено було 52,855 тис. грн., на які було придбано 810 кг тротилу. Співробітники МНС вже провели ряд робіт з ліквідації льодових заторів на річках.