Ожиріння - заразне
Бактерії-шкідники передаються іншим організмам
Американські вчені досліджували роль білка TLR5 у контролі бактеріального середовища кишечника. Вони стверджують, що порушення балансу веде до ожиріння, а бактерії-шкідники можуть передаватися іншим організмам. Робота вчених опублікована в журналі Science.
Ендрю Гевіртц з університету Еморі і його колеги вивчали мишей, у яких був відсутній ген, відповідальний за виробництво білка TLR5.
Експерименти дали несподіваний результат: генно-модифіковані миші були на 20% важчі і з`їдали приблизно на 10% більше їжі, ніж їхні "звичайні" родичі. Крім того, миші, позбавлені білка TLR5, відрізнялися підвищеним кров`яним тиском і високим рівнем холестерину. Коли модифікованих мишей обмежували в їжі, вони втрачали вагу, однак при цьому зберігали підвищену резистентність до інсуліну (причина діабету другого типу).
Таким чином, TLR5-дефіцитні миші демонстрували весь "набір" симптомів, який у людей веде до ожиріння, високого ризику серцево-судинних захворювань і діабету.
Попередні дослідження показали, що білок TLR5 відіграє важливу роль у контролі бактеріального середовища кишечника. Цей білок допомагає клітинам розпізнавати флагелін - головний компонент флагел, органів, які бактерії використовують для пересування.
"Кишечник населяє складна сукупність мікробів, серед яких є "добрі" і "погані". Ми можемо уявити собі білок TLR5 як шерифа, який допомагає законослухняним жителям впоратися із баламутами. Приберіть TLR5 - і безпека громади буде зруйнована", - відзначає Гевіртц.
Подальші дослідження показали, що TLR5-дефіцитні миші володіють особливим набором бактерій, які, зокрема, підвищують здатність організму засвоювати калорії з їжі.
Виявилося, що модифіковані миші можуть передавати шкідливі бактерії звичайним родичам, заражаючи їх таким чином схильністю до ожиріння.
Бактеріальне наповнення кишечника у людей, як вважається, успадковується від матері, і залишається відносно стабільним, однак може змінюватися під впливом режиму харчування і під дією антибіотиків. Нове дослідження вперше показало, що бактерії можуть безпосередньо впливати на апетит.
Як повідомлялося, вченим вдалося скласти найбільш повну карту бактеріальної флори кишечника, виявивши близько тисячі видів бактерій.