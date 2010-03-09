У росіянки вилучено 37 тисяч пігулок «Терофун»

Харківські прикордонники спільно з митниками і працівниками СБУ вилучили у 43-річної росіянки понад 37 тисяч пігулок «Терофун», які вона намагалася незаконно провезти через державний кордон.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, жінку було затримано вночі на залізничному вокзалі Харкова під час оформлення потяга «Сімферополь – Москва».

У жительки Московської області було виявлено 37 тисяч 46 пігулок, які вона переховувала в упаковках з-під печива, кави, шоколадного суфле та соку.

Затриману росіянку і наркотичну речовину вагою 5,18 кг передано співробітникам СБУ.

Препарат «Терофун», обіг якого є обмеженим і стосовно якого встановлюються заходи контролю, може використовуватися як сировина для виробництва наркотиків, зазначив Д.ГОРКОЛЬЦЕВ.