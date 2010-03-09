Кіровоградщина: загрози паводку в області поки немає

15:43, 09 березня 2010
Країна
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Вважають у ОДА

На сьогодні немає підстав говорити про загрозу паводку в Кіровоградській області в період танення снігу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді у губернатора заявив заступник начальника Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Кіровоградської облдержадміністрації Валерій ПЕТРЕНКО.

За його словами, метеорологи повідомляють, що танення снігів не буде інтенсивним, половину води встигне поглинути земля, решта піде у річки.

В.ПЕТРЕНКО зазначив, що на водоймах області відбувається плановий скид води, що дозволяє регулювати її рівень. «З 20 лютого з річки Інгул скинуто 5 млн. кубометрів, з річки Сугоклея – близько 3 млн. кубометрів», - повідомив він.

На сьогодні сніговий покрив на території Кіровоградщини сягає від 16 см на заході області до 41 см на сході.

 

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