В США померла найстаріша американка

В США у віці 114 років померла найстаріша американка, любителька спорту і картярських ігор, Мері Жозефіна Рей.

Як передає агентство Рейтер, за словами представника будинку для літніх людей штату Нью-Гемпшир, де Ж.Рей мешкала останні 13 років, довгожителька, яка з`явилася на світ раніше, ніж Генрі Форд винайшов свій перший автомобіль або Марконі запатентував радіо, померла в ніч на понеділок.

За даними товариства геронтологів США, М.Рей народилася в Канаді 17 травня 1895 року, в світі є ще одна жінка, яка старша за покійну на сім днів, - японка Кама ЧИНЕН.

У М.Рей, яка пережила свого чоловіка, Уолтера Рея, більш ніж на 40 років, 2 синів, 8 онуків, 13 правнуків і 5 праправнуків.