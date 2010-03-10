Де не можна зберігати вітаміни

Висока вологість повітря у ванній кімнаті та кухні негативно діє на вітаміни і харчові добавки, навіть якщо їхня упаковка щільно закрита, з`ясували дослідники University Purdue. Кристалічні речовини, у тому числі вітамін С, деякі форми вітаміну B і інші харчові добавки і мікроелементи в таблетках, схильні до процесу розкладання. Саме для збереження корисного складу вітамінів їх не можна зберігати в теплому, вологому середовищі.

Кожному відомо, що влітку і при високій вологості в кімнаті цукор і сіль злипаються - це і є ознака розкладання. Вологе середовище призводить до хімічних змін складу вітамінів і харчових добавок і розчинення їхніх компонентів. таким чином знижується їхня якість, термін придатності та поживної цінності. Зберігання вітамінів у ванні і кухні призводить до повної втрати корисних компонентів пігулок, попереджають американські фахівці. Так, за вологих умовах у деяких добавки повна втрата вітаміну С може відбутися за тиждень.

Закриті контейнери і коробки не завжди рятують вітаміни від вологи, оскільки відкриваючи домашню аптечку ми "впускаємо" усередину зовнішню атмосферу. Як наслідок, поступово волога потрапляє до контейнеру. Вологість повітря у кухні та ванній досить висока - сягає 98%, а деякі вітаміни втрачають свої властивості вже на 30% вологості. Відновити ж вміст вітамінів після їхнього розпаду неможливо.

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