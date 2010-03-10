Верховна Рада заборонила державну закупівлю імпортних лікарських препаратів

Верховна Рада відмовилася дозволити державні закупівлі імпортних лікарських препаратів. За прийняття запропонованого Кабінетом Міністрів 29 травня 2009 року законопроекту №4554 проголосував 41 депутат.

У пояснювальній записці до законопроекту йшлося, що дана ініціатива була розроблена з метою недопущення дефіциту окремих видів лікарських препаратів.

Зокрема, наголошувалося, що можливий дефіцит інсуліну, оскільки протягом останніх 10 років діти, які хворі на цукровий діабет, отримують інсуліни тільки іноземного виробництва.

При цьому для кожної дитини підібраний лікарем саме той лікарський засіб, який відповідає особливостям метаболізму конкретної дитини, а спроба замінити один вид інсуліну на інший може призвести до погіршення стану здоров’я з можливими непередбаченими важкими наслідками.

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