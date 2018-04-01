Яйця і молоко: як не отруїтися

Давайте спочатку визначимося з тим, що таке харчове отруєння. Адже хвороби від їжі бувають різноманітними. Бувають так звані банальні харчові отруєння, зумовлені вживанням зіпсованого продукту. Це найчастіше гострі гастроентерит, ентероколіти з діареєю, нудотою, блювотою.

Але з їжею можна дістати і більш серйозну інфекцію, симптоматика якої геть інша. Зазвичай ані пацієнтові, ані лікареві не прийде в голову пов`язати з їжею тривалу лихоманку, ангіну, кашель, сепсис, менінгіт (а іноді навіть викидень у вагітної жінки). Але ж бруцельоз, туберкульоз, лістеріоз можуть початися саме після вживання зараженої їжі.

Тому розмова про те, чого не варто їсти, аби уникнути харчового отруєння.

Не пийте сирого молока

Насамперед чергу фахівці не радять пити сирого молока. Як так? Адже у народі широко поширена думка, що парне молоко, просто з-під корови дуже корисно, зміцнює імунітет тощо. Однак у нинішніх, сучасних умовах це не більше ніж міф. Раніше було так, а зараз - ні. У чому ж справа?

Еволюція, викликана антибіотиками

Виявляється, зараз потенційні ризики інфекційного зараження через сире молоко значно перевищують сумнозвісну користь від нього. За останні 10-15 років у світі мікробів відбулися дуже серйозні зміни. Річ у тому, що людина скрізь використовує антибіотики - і не тільки в медицині, але й у тваринництві, і в сільському господарстві.

Безперервний контакт мікроорганізмів з антибіотиками прискорив еволюцію мікроорганізмів, змінив їхній генний апарат. З`явилися форми, стійкі до антибіотиків. А ця стійкість виявилася дуже підступною - вона майже завжди зчеплена з патогенністю мікробів. Тобто, стійкий патоген - це ще й більш агресивний патоген.

Пийте пастеризоване молоко!

А оскільки стійким мікробам легше виживати в навколишньому середовищі - ми з вами сьогодні набагато оточені великою кількістю мікроорганізмів, здатних викликати хворобу. І корови зараз в собі - в кишечнику, в шлунку, на вим`ї - носять набагато більше патогенних мікробів, ніж раніше.

Тому ніхто ніколи не зможе гарантувати, що ці мікроби не потраплять в молоко. Крім того, у молоко можуть потрапити мікроби з рук доярок. Наприклад, легко може опинитися в сирому молоці золотистий стафілокок, який в молоці почне розмножуватися і, більше того - виробляти токсини. Через молоко можуть передаватися й бруцели, і палички Коха, що викликають туберкульоз. Тобто, мова йде вже про ті хвороби, що виявляють не відразу, а через досить тривалий період часу, коли споживачі вже не пов`язують їх з випитим раніше сирим молоком.

Пийте пастеризоване молоко. Мінімальна температура пастеризації - 71,5 градуса. При цій температурі ніякі патогени - ні віруси, бактерії ні - не виживають. А всі основні корисні властивості і харчова цінність молока зберігаються.

«Перепелині яйця без сальмонельозу» - міф

За останні роки багато хто добре засвоїв, що в сирих яйцях можуть бути бактерії сальмонели, які, до речі, викликають у людини як харчові отруєння, так і тяжкі форми сальмонельозу з ускладненнями. Загалом, сирі яйця в їжу вживати не квапляться.

Втім, обмеження торкнулося чомусь тільки курячих яєць. Більше того, часто доводиться зустрічати думку, що в перепелиних яйцях взагалі не буває сальмонел.

Але це, на жаль, міф. Просто поширеність перепелиних яєць значно нижча, а людей, що харчуються виключно ними - й поготів. Звідси і менше відомих випадків зараження на сальмонельоз.

Пам`ятаєте одну дуже просту річ: кури не самі по собі заражаються на сальмонельоз. Вони, до речі, на цю хворобу не страждають, а є лише переносниками інфекції. Інфікуються птиці сальмонеллами в процесі розведення і відгодівлі. Основне джерело зараження - комбікорм, до складу якого входять перероблені останки великої та дрібної рогатої худоби і свиней. Саме вони найчастіше є переносниками сальмонел.

Тому, якщо годувати перепілок тими ж комбікормами і утримувати у несприятливих умовах, коли в пташнику порушується мікроклімат, то і в перепелиних яйцях з`являться сальмонели.

Слід пам`ятати, що будь-які сирі продукти тваринного походження можуть стати потенційними джерелами інфекцій!

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