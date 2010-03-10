Донеччина: від грипу і пневмонії померла 191 людина

У Донецькій області з листопада 2009 року по лютий 2010 року від «грипу і пневмонії померла 191 людина, зокрема 12 дітей.

Про це УНІАН повідомили в Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції. Згідно з повідомленням, у 115 зразках секційного матеріалу померлих встановлено наявність грипу A/H1N.

У Донецькому регіоні домінуючим збудником в етіології захворювань залишається грип типу «А», лабораторно підтверджений пандемічний варіант грипу A/H1N1 у 660 хворих.

З 1 по 7 березня 2010 року захворюваність на грип і ГРВІ зберігається нижче епідемічного порогу (на 47%). Зниження спостерігається на всіх адміністративних територіях, окрім Краснолиманського району, де рівень епідемічного порогу перевищений на 15%.

Усього з початку моніторингу (30 жовтня 2009 року) загальна кількість хворих на грип і ГРВІ в регіоні склала 531 тис. 966 випадків, зокрема дітей до 18 років – 279 тис. 33 чол. Стаціонарне лікування одержали 30 тис. 530 хворих, з них виписано 30 тис. 379 чоловік.