У Криму звільнили з сніжних заторів майже 50 осіб

Два автобуси, два вантажних і вісім легкових автомобілів, в яких перебували 47 осіб, звільнили рятувальники з сніжного полону у Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, транспорт застряг у снігу в Сімферопольському районі 9 березня.

Рух було порушено в районі сіл Живописне, Мазанка, Трудове й Урожайне.

Крим вже кілька днів живе в умовах штормового попередження.

10 і 11 березня на східному схилі гори Чатир-Даг існує загроза сходження снігової лавини, попереджають рятувальники.