У Криму звільнили з сніжних заторів майже 50 осіб
10:26, 10 березня 2010Країна
0
Загроза сходження лавини
Два автобуси, два вантажних і вісім легкових автомобілів, в яких перебували 47 осіб, звільнили рятувальники з сніжного полону у Криму.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, транспорт застряг у снігу в Сімферопольському районі 9 березня.
Рух було порушено в районі сіл Живописне, Мазанка, Трудове й Урожайне.
Крим вже кілька днів живе в умовах штормового попередження.
10 і 11 березня на східному схилі гори Чатир-Даг існує загроза сходження снігової лавини, попереджають рятувальники.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter