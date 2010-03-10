У мешканців Землі - нез'ясоване зниження артеріального тиску

У світі намітилася тенденція до зниження рівня артеріального тиску у населення, яку не можна пояснити прийомом лікарських препаратів.

Такі результати широкомасштабного дослідження (MONICA), проведеного під егідою Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) в 21 країні світу, який тривав понад 10 років (з середини вісімдесятих до середини дев`яностих років минулого століття).

З`ясувалося, що за цей період часу рівень артеріального тиску у населення знизився в середньому на 2,26 мм.рт.ст., причому найбільш виражені зміни відбулися у жінок.

Для того щоб з`ясувати роль лікарських препаратів щодо глобального зниження рівня артеріального тиску, дослідники проаналізували показники артеріального тиску у гіпо-, нормо-і гіпертоніків.

З`ясувалося, що тенденція до зниження показників артеріального тиску відзначалася не тільки у гіпертоніків, які могли приймати лікарські препарати, але також у нормо-і гіпотоніків. Грунтуючись на цих даних, вчені зробили висновок, що лікарські препарати не є першопричиною сучасної тенденції.

Справжня причина глобального зниження артеріального тиску в даний час невідома, однак передбачається, що певну роль відіграла зміна харчової поведінки більшості людей. Зокрема, деякі вчені вважають, що люди стали споживати менше солі і частіше включати в раціон овочі та фрукти. Однак ця теорія також не позбавлена вад.

Можливо, ми спостерігаємо позитивний ефект дієти та фізичної активності, заявив професор Єльського університету Девід Кац в інтерв`ю Forbes. З іншого боку, "якщо б це було так, ми б спостерігали зниження рівня ожиріння і показників інсулінорезистентності", повідомив Кац. Проте "тут спостерігаються зовсім інші тенденції", додав він.

На думку Каца, позитивну роль могло зіграти збільшення споживання вітамінізованої їжі, збагаченої фолатами, кальцієм та іншими корисними речовинами. Крім того, важливу роль могло зіграти також те, що овочі та фрукти стали доступні протягом усього року, вважає він.

Зниження рівня артеріального тиску у населення в багатьох країнах світу означає зниження ризику інфаркту та інсульту, що є дуже доброю новиною, яку вчені в даний момент не можуть пояснити, резюмував експерт.

kp.by