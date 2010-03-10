Часник має антиракові властивості

Не дивлячись на різкий запах і пов`язані з цим незручності часник треба регулярно включати в свій раціон. Американські клініцисти переконливо довели, що чим більше цієї ароматної пряної рослини ми споживаємо, тим нижчими стають рівні канцерогенних процесів в організмі, здатних привести до розвитку раку.

Близько 20% нітратів, споживаних з різною їжею, перетворяться в нітрит, пояснюють учені. У свою чергу ці сполуки можуть перетворитися на нитрозаміни, які розвивають рак. Онкологи Університету штату Пенсільванія /США/ протягом тижня годували добровольців часником в кількості декількох грамів, а потім дали учасникам дозу нітрату натрію в нетоксичному вигляді. Окрема група одержувала 500 міліграм аскорбінової кислоти.

Щодня медики брали у учасників зразки сечі для точного аналізу біомаркерів наявності нітросопроліна - індикатора процесу в клітинах. Результати показали, що люди, які їли часник щодня в кількості п`яти грамів, мали нижчі концентрації маркера і потенційних канцерогенів.

Один зубчик часнику важить від 1 до 5 грамів. Лікарі вважають, що часник і інші продукти з сірковмісними сполуками мають різні вигоди для здоров`я, включаючи захист від ракових захворювань.

newsland.ru