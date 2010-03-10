Нерозділене кохання лікують гормонами

Популярний ізраїльський сексолог Гідеон Рогман стверджує, що романтичні відчуття можна оцінити за допомогою кількості ендокринних показників. Психологічний настрій і емоційні сплески регулюються певними гормонами. Тому, змірявши ендорфіни – гормони радості і тестостерон – гормон, відповідальний за статеве ваблення, можна з упевненістю судити про те, що любов існує.

Причому учений знайшов оптимальне співвідношення органічних сполук і для нерозділеного кохання. На думку дослідника, у закоханої людини, будь то чоловік або жінка, одночасно і у великій кількості виділяються поліпептидні хімічні сполуки, що діють як наркотики і андрогени, які регулюють процеси збудження. А при нерозділеному відчутті кількість ендорфінів переважає над кількістю тестостерона.

Причому перевищення може досягати декількох сотень одиниць. Це свідчить на користь того, що секс не є пріоритетним чинником, що характеризує справжню любовну прихильність. Головним компонентом стану закоханості значаться нейрохімічні речовини, які регулюють розумові процеси. Професор вважає, що його відкриття допоможе створити ліки від нерозділеного кохання.

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