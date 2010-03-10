Нерозділене кохання лікують гормонами

11:16, 10 березня 2010
Країна
0

Розробки ізраїльського медика

Популярний ізраїльський сексолог Гідеон Рогман стверджує, що романтичні відчуття можна оцінити за допомогою кількості ендокринних показників. Психологічний настрій і емоційні сплески регулюються певними гормонами. Тому, змірявши ендорфіни – гормони радості і тестостерон – гормон, відповідальний за статеве ваблення, можна з упевненістю судити про те, що любов існує.

Причому учений знайшов оптимальне співвідношення органічних сполук і для нерозділеного кохання. На думку дослідника, у закоханої людини, будь то чоловік або жінка, одночасно і у великій кількості виділяються поліпептидні хімічні сполуки, що діють як наркотики і андрогени, які регулюють процеси збудження. А при нерозділеному відчутті кількість ендорфінів переважає над кількістю тестостерона.

Причому перевищення може досягати декількох сотень одиниць. Це свідчить на користь того, що секс не є пріоритетним чинником, що характеризує справжню любовну прихильність. Головним компонентом стану закоханості значаться нейрохімічні речовини, які регулюють розумові процеси. Професор вважає, що його відкриття допоможе створити ліки від нерозділеного кохання.

raut.ru

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter