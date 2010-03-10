Учені не радять жінкам плавати в басейні

Як показали останні дослідження американських вчених, однією з причин випадіння волосся у жінок стали відвідини водних занять.

Причому на стан шевелюри впливає як повітря в басейні, так і вміст шкідливих речовин у воді.

Вчені з університету Вісконсіна порівняли стан волосся у жінок, що користуються закритими громадськими басейнами один раз на тиждень, і у жінок, які вважають за краще купатися в природних джерелах.

Також враховувалася тривалість водних процедур. У ході роботи з`ясувалося, що жінки, які плавають в басейнах, втратили третину волосся, а ті, що лишилися потьмяніли і стали тоншими.

Справа в тому, що для знезаражування громадських басейнів додається багато хлорного вапна, а при випаровуванні утворюються патогенні елементи, частина яких потрапляє на тіло, зокрема на голову. Не кажучи вже про те, що в процесі купання відбувається безпосередній контакт волосся з хлорованою водою. Навіть гумова шапочка не в змозі захистити від згубної дії хлору.

Раніше провідний трансплантолог і експерт в області випадіння волосся доктор Ларі Шапіро заявив, що чоловіки і жінки лисіють через застосування препаратів для схуднення і використання продуктів, що містять білок. За двадцять років Шапіро вилікував 11 пацієнтів з тонким волоссям: "Моя клінічна практика показує певну тенденцію серед людей, які страждають від втрати волосся - вони все більше стикаються з наслідками захворювань щитовидної залози, анестезії, косметичних операцій, харчових дефіцитів, ліків та препаратів, що містять соматотропін, стероїди. Роки клінічної практики показали, що ці фактори відіграють велику роль, хоча раніше вважалося, що тільки генетичні особливості прискорюють випадіння волосся у людей ".

topnews.ru