Вітамін D запускає імунну систему

Медики з Університету Копенгагена прийшли до висновку, що вітамін D критично важливий для активації нашої імунної системи. Без достатнього об`єму цього вітаміну захисні клітини імунної системи - Т-клітини - не зможуть боротися з різними інфекціями, що вражають організм.

У звичайному стані Т-клітини є неактивними і нешкідливими імунними клітинами, проте під час вступу до імунної системи хімічних сигналів про попадання в організм чужорідного організму, наприклад бактерії або вірусу, вони перетворюються на клітини-вбивці цього порушника. Проте, і у Т-клітин є слабкі місця. За словами дослідників з Копенгагена, Т-клітини залежать від вітаміну D, який необхідний їм для активації. Таким чином, якщо в організмі людини не вистачає цього вітаміну, то далеко не всі наявні Т-клітини можуть активуватися.

Професор Карстен Гейслер з Інституту імунології і мікробіології при Університеті Копенгагена говорить, що коли мала кількість Т-клітин одержує дані про присутність вірусу, то вони починають сигналізувати про необхідність атаки іншим Т-клітинам за допомогою рецептора вітаміну D, який використовує однойменний вітамін для сигналу і для активації. Це означає, що для успішної роботи Т-клітина повинна спочатку мати потрібну кількість цього вітаміну. Інакше, вона просто не зможе вчасно стабілізуватися, каже він.

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