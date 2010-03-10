"Лікарський" почерк - прихована загроза

Украй тяжкі наслідки можуть мати скорочення, абревіатури і нерозбірливий почерк лікаря в медичних записах. Записи, недбало оформлені на лікарняних картах з розпорядженнями для молодшого медичного персоналу, можуть бути неправильно прочитані або тлумачені медсестрами, що може привести до серйозної помилки, стверджують британські дослідники.

Перевіривши тільки одну лікарню, де знаходилися хворі з діабетом, експерти були вражені. Після вивчення лише 75 лікарняних карт з призначеннями, вони встановили, що, як мінімум, в 5% випадків молодший медперсонал міг тлумачити написане абсолютно неправильно і зробити серйозні помилки.

До того ж в кожній шостій карті були помилки в оформленні: у багатьох випадках була відсутня дата призначення, і не було особистого підпису лікуючого лікаря. А точний час ін`єкцій препарату (в даному випадку інсуліну, оскільки йдеться про спеціалізовану лікарню для діабетиків) не був вказаний в кожній третій карті.

medicinform.net