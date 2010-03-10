ВР ратифікувала Конвенцію МОП «Про служби гігієни праці»

12:31, 10 березня 2010
Країна
0

Крок до інтеграції в ЄС

Верховна Рада ухвалила Закон України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 161 1985 року «Про служби гігієни праці».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосував 371 із 423 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено адаптування національного законодавства в галузі охорони праці та охорони здоров`я, яке стосується питань безпеки і гігієни праці в промисловості та сільському господарстві, до законодавства Європейського Союзу шляхом ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці (МОП) № 161 "Про служби гігієни праці".

Як зазначається в пояснювальній записці, Закон України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 161 1985 року «Про служби гігієни праці» стане “ще одним кроком на шляху інтеграції України до ЄС”.

В записці сказано, що дотримання положень зазначеної Конвенції дозволить зберегти трудовий потенціал країни, знизити професійну захворюваність, інвалідність та зменшити витрати на регресні виплати, пільги і компенсації за роботу в шкідливих та небезпечних умовах праці.

Зокрема, передбачено сприяти запровадженню в Україні принципів економічної доцільності у механізмах стимулювання роботодавців до створення гідних умов праці, а також запроваджувати систему державного аудиту з охорони праці та соціально-гігієнічного моніторингу умов праці та стану здоров’я працюючого населення, що дасть можливість отримати об’єктивні кількісні критерії оцінки ризиків здоров’ю і може стати основою впровадження в Україні страхової медицини.

Крім того, передбачено удосконалити систему управління безпекою, охороною та гігієною праці на основі ризикоорієнтованого підходу до оцінки здоров’я працюючих з урахуванням вітчизняного досвіду і програм ВООЗ та МОП.

В законі передбачено створити Національний реєстр осіб, що мають професійне захворювання. Крім того, передбачено запровадити психофізіологічну експертизу працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter