ВР ратифікувала Конвенцію МОП «Про служби гігієни праці»

Верховна Рада ухвалила Закон України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 161 1985 року «Про служби гігієни праці».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосував 371 із 423 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено адаптування національного законодавства в галузі охорони праці та охорони здоров`я, яке стосується питань безпеки і гігієни праці в промисловості та сільському господарстві, до законодавства Європейського Союзу шляхом ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці (МОП) № 161 "Про служби гігієни праці".

Як зазначається в пояснювальній записці, Закон України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 161 1985 року «Про служби гігієни праці» стане “ще одним кроком на шляху інтеграції України до ЄС”.

В записці сказано, що дотримання положень зазначеної Конвенції дозволить зберегти трудовий потенціал країни, знизити професійну захворюваність, інвалідність та зменшити витрати на регресні виплати, пільги і компенсації за роботу в шкідливих та небезпечних умовах праці.

Зокрема, передбачено сприяти запровадженню в Україні принципів економічної доцільності у механізмах стимулювання роботодавців до створення гідних умов праці, а також запроваджувати систему державного аудиту з охорони праці та соціально-гігієнічного моніторингу умов праці та стану здоров’я працюючого населення, що дасть можливість отримати об’єктивні кількісні критерії оцінки ризиків здоров’ю і може стати основою впровадження в Україні страхової медицини.

Крім того, передбачено удосконалити систему управління безпекою, охороною та гігієною праці на основі ризикоорієнтованого підходу до оцінки здоров’я працюючих з урахуванням вітчизняного досвіду і програм ВООЗ та МОП.

В законі передбачено створити Національний реєстр осіб, що мають професійне захворювання. Крім того, передбачено запровадити психофізіологічну експертизу працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору.