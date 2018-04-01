Яких вітамінів вам не вистачає

Найчастіше нам не вистачає лише одного або двох вітамінів. Як зрозуміти яких, і чим поповнити дефіцит?

1. Вітамін А

Вам не вистачає його, якщо:

- На шкірі часто з`являються прищі;

- Помітно знизився апетит;

- Часом здається, що ви стали гірше бачити;

- Ви частіше застуджуєтеся;

- У вас стали утворюватися мозолі.

Хто винен: у вашому меню не вистачає жировмісних продуктів. Річ у тім, що вітамін А погано засвоюється сам по собі, необхідні жири, причому як рослинні, так і тваринні.

Що робити: включіть до раціону жовто-оранжеві овочі та фрукти, ставриду, скумбрію або іншу жирну рибу, вершкове масло, молоко.

Чемпіони за вмістом вітаміну А: морква, петрушка, шпинат.

Добова потреба: 1000 мкг.

2. Вітаміни групи B

Вам не вистачає їх, якщо:

- Страждаєте на безсоння;

- Волосся стало тьмяним;

- З`явився неприємний запах з роту;

- Часто паморочиться і болить голова;

- З`явилася лупа;

- У куточках рота з`явилися "заїда";

- Ви пригнічені;

- Мучать запори.

Хто винен: брак клітковини і, як наслідок, порушення перистальтики кишечнику. Саме в ньому засвоюється вітамін В, тому будь-який збій у роботі шлунково-кишкового тракту викликає дефіцит цього вітаміну в організмі. Крім того, вітаміни групи В відповідають за стан волосся і нігтів, які, у свою чергу, першими сигналізують про його нестачу.

Що робити: включити до раціону більше злаків, хліба з борошна грубого помелу, овочів та горіхів. Вітамін В12 міститься в яловичині, свинині, молоці. Вітаміну В3 багато в м`ясі домашньої птиці, морській рибі, бобових, пророщеній пшениці.

Чемпіони за вмістом вітамінів групи В: пивні дріжджі, пророслі зерна пшениці, висівки, печінка.

Добова потреба:

В1 - 1,5 мг; В2 - 1,3 мг; В5 - 4-7 мг; В6 - 1,6 мг; В12 - 2 мг.

3. Вітамін С

Вам не вистачає його, якщо:

- Швидко втомлюєтеся;

- Навіть невеликі подряпини заживають дуже довго;

- Ви гладшає, хоча раціон не змінювався;

- Ви палите;

- На шкірі часто залишаються синці.

Хто винен: шкідливі звички і нестача сну. Курцям вітаміну С потрібно набагато більше, тому що нікотин дуже швидко виводить його з організму і стримує засвоєння цього вітаміну. Не менш згубний для вітаміну С алкоголь.

Що робити: на жаль, порада їсти більше цитрусових не завжди працює - може бути алергічна реакція. Зате допоможуть ківі, броколі, шпинат, сироп або настій шипшини.

Чемпіони за вмістом вітаміну С: полуниця, чорна смородина, щавель.

Добова потреба: 60 мг.

4. Вітамін D

Вам не вистачає його, якщо:

- Ви стали дратівливі;

- У вас псуються зуби;

- Іноді болять суглоби.

Хто винен: відсутність сонця, оскільки природним чином вітамін D виробляється тільки під його променями. Нестача цього вітаміну перешкоджає засвоєнню кальцію, що відбивається на стані зубів і кісток.

Що робити: частіше гуляти, їсти жовтки, печінку та морепродукти. Але краще приймати вітамін у таблетках, так легше контролювати добове споживання. Передозування небезпечне!

Чемпіон за вмістом вітаміну D: чорна ікра.

Добова потреба: 2,5 мкг.

5. Вітамін К

Вам його не вистачає, якщо:

- При порізах кров довго не зупиняється;

- З`явилися симптоми діабету.

Хто винен: дефіцит вітаміну К може розвинутися через неправильну роботу шлунково-кишкового тракту і хвороб, що перешкоджають утворенню та виведенню жовчі. Також винні газовані напої, алкоголь і деякі антибіотики, снодійні та заспокійливі.

Що робити: відмовитися від газованої води, доповнити раціон шпинатом, крес-салатом і брюссельською капустою. Також варто врахувати, що в оливковій олії, деяких фруктах (банани, авокадо, ківі), у висівках і злаках цей вітамін теж є.

Чемпіони за вмістом вітаміну К: білоголовкова і цвітна капуста, листовий салат.

Добова потреба: 60-140 мкг.

6. Вітамін U

Вам його не вистачає, якщо:

- З`явилася алергічна реакція на звичні продукти;

- Часто виникає біль у шлунку;

- Після їди мучить печія.

Хто винен: брак рослинної їжі - адже наш організм не здатний синтезувати цей вітамін, ми можемо отримувати його тільки ззовні. По суті це не вітамін, а вітаміноподібна речовина; він допомагає запобігти виразці шлунка і дванадцятипалої кишки, має болезаспокійливу і загоювальну дію. А ще стимулює вироблення антигістамінних препаратів зменшує прояви полінозу, бронхіальної астми, харчової алергії.

Що робити: їжте солодкий перець, цибулю, банани. Не забувайте про свіжі томати, петрушку, селеру, ріпку і білоголовкову капусту.

Чемпіони за вмістом вітаміну U: спаржа, буряк та селера.

Добова потреба: 100-300 мг.

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