Чому морська вода - найкращі ліки

Лікар Марія Тларі з Нікарагуа на Всесвітньому форумі з проблем води в Мехіко зробила цікаву доповідь, виявляється, морська вода може досить успішно використовуватися як ліки.

Марія Тларі стверджує: «Морська вода - унікальна рідина, яка має властивості аналгетика, антибіотика, захищає від запальних процесів і навіть здатна вгамувати голод. Морська вода поліпшує стан хворих, що страждають від гіпертонії, алергії, діабету і деяких інших захворювань», пише" Dietolog ".

Підтвердили дану теорію іспанські та колумбійські фахівці, які заявили, що за своїм складом морська вода схожа на людську плазму, в ній міститься багато елементів, корисних для організму людини.

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