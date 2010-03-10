Чому морська вода - найкращі ліки
14:02, 10 березня 2010Країна
0
Має суперкорисні властивості
Лікар Марія Тларі з Нікарагуа на Всесвітньому форумі з проблем води в Мехіко зробила цікаву доповідь, виявляється, морська вода може досить успішно використовуватися як ліки.
Марія Тларі стверджує: «Морська вода - унікальна рідина, яка має властивості аналгетика, антибіотика, захищає від запальних процесів і навіть здатна вгамувати голод. Морська вода поліпшує стан хворих, що страждають від гіпертонії, алергії, діабету і деяких інших захворювань», пише" Dietolog ".
Підтвердили дану теорію іспанські та колумбійські фахівці, які заявили, що за своїм складом морська вода схожа на людську плазму, в ній міститься багато елементів, корисних для організму людини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter