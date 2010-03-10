Україна ратифікувала конвенцію про небезпеку канцерогенів

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 139 1974 року «Про боротьбу з небезпекою, спричинюваною канцерогенними речовинами й агентами у виробничих умовах, та заходи профілактики».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 334 із 424 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено адаптувати національне законодавство у сфері охорони праці та охорони здоров`я, яке стосується питань безпеки і гігієни праці в промисловості та сільському господарстві.

Конвенція передбачає періодичне визначення канцерогенних речовини й агентів, наражати на вплив яких на виробництві заборонено або допускається тільки з дозволу чи під контролем, використанням даних про канцерогенну небезпеку МОП, ВООЗ та Міжнародного агентства з дослідження раку та інших компетентних органів.

Крім того, передбачено проведення сертифікації та видача дозволу на використання найбільш небезпечних канцерогенних факторів на виробництві та вживання заходів для заміни канцерогенних речовин та агентів, впливу яких працівники можуть зазнавати в ході своєї роботи, не канцерогенними речовинами чи агентами або менш шкідливими речовинами чи агентами.

Також документом передбачено скорочення кількості працівників, які зазнають впливу канцерогенних речовин чи агентів, скорочення тривалості і міри такого впливу до мінімуму, який відповідає вимогам безпеки.

Як зазначається в пояснювальній записці до даного проекту закону, дотримання положень зазначеної конвенції сприятиме боротьбі з небезпекою, що викликана канцерогенними речовинами та агентами у виробничих умовах, втіленню заходів профілактики, зменшенню рівня захворюваності працюючих на онкологічну патологію у промисловому виробництві нашої держави, а також покращенню соціальної захищеності працівників.

За прогнозами ВООЗ, до 2020 року захворюваність населення у світі на злоякісні новоутворення вийде на перше місце серед причин смертності. Онкологічні хвороби займають друге місце в структурі смертності населення України і є причиною майже кожної шостої смерті серед населення країни, а кожний четвертий інвалід – в анамнезі має перенесену онкопатологію. Доведено, що захворюваність чоловічого населення на рак бронхів й легень, шкіри асоційовані з роботою в виробничому середовищі з високою концентрацією канцерогенного пилу та газів (вугільна, металургійна, хімічна промисловість).