Парламент встановив соціальні гарантії прийомним батькам

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення прийомним батькам соціальних гарантій)”.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 347 із 413 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом поширено на прийомних батьків, які взяли в свою сім’ю на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціально-трудові гарантії, передбачені законодавством про працю для працівників, що виховують дітей без матері, та встановлено такі ж додаткові відпустки, як і для працівників, що мають дітей.

Зокрема, внесено зміни до статті 1861 Кодексу законів про працю України, якими передбачено можливість надання гарантій, встановлених статтями 56 (неповний робочий час), 176 (заборона залучення вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження), 177 (обмеження залучення жінок, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, до надурочних робіт і направлення їх у відрядження), 179 (відпустки у зв’язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною), 181 (порядок надання відпустки для догляду за дитиною і зарахування її до стажу роботи), 182 (відпустки жінкам, які усиновили дітей), 182-1 (додаткова відпустка працівникам, які мають дітей), 184 (гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей), 185 (надання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до 14 років, путівок до санаторіїв та будинків відпочинку і надання їм матеріальної допомоги ), 186 (обслуговування матері на підприємствах, в організаціях) Кодексу законів про працю України прийомним батькам.

Також внесено зміни до статей 18 (відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), 19 (додаткова відпустка працівникам, які мають дітей), 20 (порядок надання соціальних відпусток) Закону "Про відпустки", якими надається одному із прийомних батьків право на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також право на додаткову оплачувану відпустку.