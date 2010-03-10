У Києві відбудеться V Конгрес неонатологів України
15:10, 10 березня 2010Країна
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За міжнародної участі
11-12 березня 2010 року в Українському домі відбудеться V Конгрес неонатологів України з міжнародною участю „Актуальні питання неонатологів”
Відкриття конгресу: 11 березня о 9.30
Реєстрація учасників: 11 березня о 8.00 в Українському домі.
Телефони для довідок: (044) 483-62-20; (067) 403-81-20;
Організатори:
Академія медичних наук України
Міністерство охорони здоров’я України
ДУ „Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України”
Асоціація неонатологів України
Адреса:
Хрещатик, 2
Національний центр „Український дім”
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