У Києві відбудеться V Конгрес неонатологів України

15:10, 10 березня 2010
Країна
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За міжнародної участі

11-12 березня 2010 року в Українському домі відбудеться V Конгрес неонатологів України з міжнародною участю „Актуальні питання неонатологів”

Відкриття конгресу: 11 березня о 9.30

Реєстрація учасників: 11 березня о 8.00 в Українському домі.

Телефони для довідок: (044) 483-62-20; (067) 403-81-20;

Організатори:

Академія медичних наук України

Міністерство охорони здоров’я України

ДУ „Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України”

Асоціація неонатологів України

Адреса:

Хрещатик, 2

Національний центр „Український дім”

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