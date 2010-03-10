У Києві відбудеться V Конгрес неонатологів України

За міжнародної участі

11-12 березня 2010 року в Українському домі відбудеться V Конгрес неонатологів України з міжнародною участю „Актуальні питання неонатологів” Відкриття конгресу: 11 березня о 9.30 Реєстрація учасників: 11 березня о 8.00 в Українському домі. Телефони для довідок: (044) 483-62-20; (067) 403-81-20; Організатори: Академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України ДУ „Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України” Асоціація неонатологів України Адреса: Хрещатик, 2 Національний центр „Український дім”

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