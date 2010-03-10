У Росії подовжили заборону на клонування людини

Держдума прийняла сьогодні закон, що подовжує тимчасову заборону на клонування людини і дозволяє клонувати організми з іншою метою.

Раніше в Росії також діяла заборона на клонування людей - вона була введена в 2002 році та діяла протягом 5 років /термін дії закінчився 23 червня 2007 /. Таким чином, практично 2 роки питання перебувало у правовому вакуумі, що, втім, на думку депутата, члена російського комітету з біоетики при Комісії РФ у справах ЮНЕСКО Сергія Колеснікова, "було неминучим". Вже з 2006 року, сказав він ІТАР-ТАРС, у вітчизняних наукових колах йшла гостра дискусія, який обрати варіант: або скасувати мораторій на клонування, проти чого виступало більшість вчених, або просто його подовжити. Наукові суперечки і розбіжності багато в чому визначили ту обставину, що уряд зміг внести до Держдуми законопроект про подовження заборони на клонування людини лише через 2 з гаком роки після закінчення терміну дії закону, пояснив він.

Прийнятий закон вводить тимчасову заборону на клонування людини, але вже не на 5 років, а "аж до набуття чинності федерального закону, що встановлює порядок використання технологій клонування організмів з метою клонування людини".

Законопроект був підтриманий Російською академією наук і Російською академією медичних наук. Як зазначила голова комітету Держдуми з охорони здоров`я Ольга Борзова, "клонування людини до цих пір є предметом серйозних дискусій у суспільстві": в наукових колах і суспільстві активно обговорюються питання біологічної безпеки клонування людини, причому створення генетичної копії людини зустрічається з безліччю юридичних, етичних та релігійних проблем, які на сьогоднішній день ще не вирішені. "Накопичення в наступні роки наукових знань, більш детальне вивчення молекулярних механізмів клонування, а також вдосконалення його технологій, можливо, дозволять з нових позицій поглянути на цю проблему", вважає вона.

У свою чергу доктор медичних наук депутат Тетяна Яковлєва зазначила, що зараз майже у всіх країнах світу введено заборону на клонування людини, і ця обережність, на її думку, цілком зрозуміла. Вона підкреслила, що зараз проводити експерименти з клонування людини - "це абсолютно безвідповідальний крок - сучасний рівень розвитку науки поки до цього не готовий".

Приймаючи закон, Росія, тим самим, слідує Декларації ООН від 8 березня 2005 року, в якій міститься заклик до "заборони всіх форм клонування людей в тій мірі, в якій вони є несумісними з людською гідністю і захистом людського життя".

ami-tass.ru