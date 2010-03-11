Вибір дієти за аналізом ДНК

Новітню, засновану на ДНК людини методологію схуднення розробив науковий колектив із знаменитого американського Стендфордського університету. Як повідомляє сьогодні британська преса, новітній метод здатний привести до справжньої революції в процесі скорочення своєї ваги.

Фахівці із США розробили методику схуднення, засновану на генетичних особливостях кожної окремої людини. Тести на обрання найбільш відповідної дієти проводяться на основі вивчення особливостей ДНК кандидата на схуднення.

Перевірка нового методу показала, що його ефективність значно перевершує традиційні методи вибору дієти для скорочення ваги. Так, учасники програми, що дотримувалися створеної після аналізу ДНК програми, змогли в п`ятикратному розмірі зменшити свою вагу в порівнянні з тими, хто вибрав дієту звичайним способом.

ami-tass.ru