Збільшували сідниці ... будівельним герметиком

Шість мешканок американського штату Нью-Джерсі були госпіталізовані після виконаної шарлатаном процедури збільшення сідниць, пише New York Post.

Безпосередньою причиною госпіталізації шести емігранток з Домініканської Республіки, що живуть в і його околицях, сталі інфекції м`яких тканин, що розвинулися, за словами місцевого епідеміолога Тіни Тен (Tina Tan), на грунті ін`єкцій "ряду невідомих матеріалів" в сідниці.

Як випливає з повідомлення, "пластичний хірург", що не має ліцензії, з найбільшою ймовірністю вводив пацієнткам суміш технічного силікону, вазеліну і будівельного герметика. Процедури проводилися в приміських готелях.

Ін`єкції ускладнилися нагноєнням шкіри і м`яких тканин. В результаті цього, за словами лікарів, сідниці пацієнток набули вигляду "місячної поверхні" з горбами і западинами.

В даний час всі жінки одержали кваліфіковану медичну допомогу і йдуть на поправку. Шарлатан, що робив їм ін`єкції, поки не виявлений; за заняття медичною діяльністю без ліцензії йому загрожує кримінальне переслідування.

medportal.ru