Емоції, які вкорочують нам віку

Всім добре відомо, що негативні емоції згубно впливають не тільки на наші взаємини з навколишнім світом, але і на наш стан здоров`я. У цій статті ми проаналізуємо, як звичайні, на перший погляд, емоції можуть підірвати здоров`я.

По-перше, цинізм, що змушує підозрювати оточуючих і не довіряти певним особам, провокує різні захворювання серця. Було проведено дослідження серед чоловіків, що пройшли військові дії. В результаті більша частина досліджуваних була схильна до ворожості. А медичне обстеження підтвердило наявність у них хвороб серця. До того ж, вчені стверджують, що, у ворожо налаштованих людей при прояві агресії в імунній системі підвищується рівень білка С3, що, швидше за все, призведе до діабету.

По-друге, відсутність мрії чи мети в житті суттєво вкорочує віку. Під час дослідження літніх людей без проблем з психікою розділили на дві групи: одні - з певною метою, а інші не бачили необхідності мріяти про будь-що. За п`ять років досліджень, значна кількість учасників з другої групи пішла з життя. Лікарі стверджують, що ті з нас хто має мрію, швидше знаходять сенс у подіях власного життя, беручи активну участь у важливих для себе заходах. Було доведено, люди з будь-якою метою, що перенесли інфаркт набагато швидше і краще повертаються до нормального життя.

По-третє, роздратування може істотно скоротити життя. Нервові, неспокійні, схильні до депресій люди, самі того не розуміючи, завдають досить відчутної шкоди для здоров`я. Це пов`язано з тим, що дратівливі люди мають ще одну погану звичку-паління. Вони вважають, що за допомогою сигарети зможуть зняти тривогу. Допомогти собі таким чином можна, але лише на короткий час.

По-четверте, відсутність самоконтролю. За результатами досліджень, організовані і сумлінні люди живуть часом на 4 роки довше, ніж ті, хто не має такі якості. Вчені пояснюють це тим, що людина контролює те, що вона їсть і п`є, не дозволяє собі палити і в цілому веде здоровий спосіб життя.

По-п`яте, хвилювання чинить негативний вплив на роботу мозку. Тривожні особистості збільшують для себе ризик розвитку божевілля.

По-шосте, зневіра здатна пригнічувати людини як соціально, так і фізично. Дослідження показують, що імунітет людини прямо пов`язаний з типом людини і його реакцією на стрес.

Позитивний настрій, надії на майбутнє, частка розумного самоконтролю і помірні навантаження допоможуть вам зберегти своє здоров`я і життя.

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