Опублікований список небезпечних для жінок професій, який містить ряд несподіваних для чоловіків позицій.

Важко зустріти жінок в оранжевих жилетах, що укладають залізничні шпали або що перетягують цеглу на будівництвах. Тому хвороби, пов`язані з виконанням не властивих пані функцій, відійшли на другий план. Зате загострилися нездужання у жінок, зайнятих, здавалося б, безневинною і чисто жіночою роботою. Американський Інститут здоров`я указує серед них наступні.

Синдром каналу зап`ястя або "тунельний синдром" виявляється онімінням кистей рук і зап`ястя, а потім різким болем через затискання серединного нерва у секретарок, постійно зайнятих набором тексту або ворушінням мишкою. При багатогодинній роботі на комп`ютері сухожилля травмують серединний нерв, що відповідає за поведінку пальців рук. У критичних випадках доводиться вдаватися до допомоги хірурга. Що робити? Правильно організувати робоче місце.

Ангіна вчительок. Голосові навантаження при поясненні теореми Піфагора по п`ять уроків в день перенапружують зв`язки і висушують задню стінку гортані, на яку накидаються мікроби. В результаті з`являються всі симптоми ангіни, та ще з ускладненнями. Що робити? Говорити трохи менше, дихати носом, полоскати горло.

Варикоз продавщиць. Розширення вен робітниць, яким доводиться протягом дня постійно стояти, та до того ж часто у взутті на високому каблуці. Кров в судинах застоюється, вени роздуваються, в запущених випадках вени доводиться видаляти. Що робити? Займатися спортом, удома полежати з піднятими вверх ногами, змінити взуття.

Вагітність стюардес, що не розвивається. Через зміни часових поясів і порушення біоритмів, вібрації, зміни тиску вагітність у стюардеси не розвивається і часто закінчується викиднем. А дитина, що народилася, може мати вади розвитку. Що робити? Не літати, принаймні, протягом 3-го і 4-го тижня вагітності.

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